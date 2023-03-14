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У Києві частково застосують стабілізаційні відключення
У певних районах Києва та області сьогодні застосуються графіки стабілізаційних відключень.
Електроенергію вимикатимуть у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно графіків, інформує ДТЕК.
Також частково вимкнуть світло у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.
Як пояснюють у компанії, через пошкоджене обладнання енергооб’єкти ще не мають змоги передавати енергію для всіх мешканців цих районів одночасно. "Укренерго" вимушені застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, аби не допустити аварії на об’єктах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У вівторок, 14 березня, електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів по всій України, але у Житомирській області можливі обмеження через ремонт мережевої інфраструктури.