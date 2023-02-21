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У Києві пройдуть навчання із захисту столиці: з чим це пов’язано
З 21-го лютого 2023 року і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва.
За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій.
В тренуванні братимуть участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні держані адміністрації.
"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України" , - підкреслив Сергій Попко, начальник КМВА.
Раніше Попко заявляв, що загроза повторного наступу окупантів на Київ існує поки триває війна і мобілізація в Росії.
Також підрозділи угруповання сил оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області.