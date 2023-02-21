У Києві пройдуть навчання із захисту столиці: з чим це пов’язано

З 21-го лютого 2023 року і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва.

За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці.

Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій.

В тренуванні братимуть участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні держані адміністрації.

"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України" , - підкреслив Сергій Попко, начальник КМВА.

Раніше Попко заявляв, що загроза повторного наступу окупантів на Київ існує поки триває війна і мобілізація в Росії.

Також підрозділи угруповання сил оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області.