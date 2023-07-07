У Києві розпочався запис населення підготовку до нацспротиву: чому навчатимуть

У Києві розпочався запис усіх охочих цивільних громадян на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Як повідомляють в Київміськадміністрації, заняття проводитимуться у сформованих навчальних групах за декількома напрямками.

Зокрема, шестигодинні навчання для цивільного населення проводитимуть за такими напрямами:

- основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

- стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

- захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.



Проводитимуть навчання працівники департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A. Місце ж проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.

"Чим більше людей пройде хоча би початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, тим більш стійкими та обізнаними вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений – значить захищений", – зазначив заступник директор департаменту Михайло Щербіна.

Нагадаємо також, що нещодавно відбулися масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення.