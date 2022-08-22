У Києві спостерігається погіршення якості повітря: киянам рекомендують обмежити перебування на вулиці

У Києві зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток у повітрі. Киянам рекомендуютьзачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

✔️закрити вікна вдома

✔️не виходити зайвий раз на вулицю

✔️пити багато води

✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зазначимо, у Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята.

Також з 22 серпня і до 24 серпня включно наземний громадський транспорт та метро у Києві курсуватимуть із 06:00 до 21:00.