У Києві та області пройдуть військові навчання. ЗСУ звернулись до місцевих жителів

З 5 по 13 червня у Києві та області пройдуть командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони столиці.

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Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зазначається, що у ході навчань, з 5 по 13 червня, відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

"Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - підкреслили в ЗСУ.

Військові просять киян і жителів Київщини зберігати спокій, не фотографувати та не знімати на відео пересування наших військ.

"Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів! Разом до Перемоги!", - додав Павлюк.

Нагадаємо, зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

Крім того, навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів та побудовані надійні системи вогневого ураження противника.