У Києві удосконалюють систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації: які зміни

Столиця удосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця удосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Роботу над цим розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі", - зазначив Кличко.

За його словами, перші об’єкти реконструйованої системи - 15 точок оповіщення - вже протестували у Деснянському районі столиці.

"А за два тижні до них додадуть іще 12. Загалом у Деснянському районі передбачено встановити 47 точок сповіщення", - зауважив Кличко

Він додав, що наразі у Києві заголом 630 точок сповіщення.

Нова система може працювати близько тижня без електропостачання — на своєму резервному обладнанні. Відтак, навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту.

Окрім формування сигналу "Увага всім", вона дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.