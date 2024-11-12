У Києві відбулася прем’єра фільму "Битва за світло" про бійців ППО, рятувальників та енергетиків ДТЕК

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем'єра документального фільму "Битва за світло", присвяченого роботі бійців протиповітряної оборони, співробітників ДСНС та енергетиків ДТЕК під час повномасштабної̈ війни.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Його зняла команда режисера Василя Київського, який продовжує працювати в жанрі документального кіно після своєї попередньої роботи — картини "Формула вогню", присвяченої рятувальникам. Продюсером фільму виступила Вікторія Кратінова. У зйомках взяв участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

У фільмі "Битва за світло" йдеться про історії героїв, які щодня захищають, рятують та відновлюють українську енергетичну інфраструктуру.

Василь Київський на прем’єрному показі фільму розповів, що цим фільмом хотіли подякувати героям, які борються за світло, та вшанувати тих, хто загинув в цій битві за світло. "Жодним фільмом неможливо передати всю ту титанічну роботу, яку роблять захисники українського неба, рятувальники та енергетики. Стрічкою "Битва за світло" ми показали лише малу частину того, що стоїть за тим, щоб в домівках українців була електроенергія. Але дуже важливо, щоб це побачив кожен", - сказав він.

Серед героїв фільму з Повітряних сил – командири зенітно-ракетних комплексів, які першими зустрічали вогнем літаки та гелікоптери ворога 24 лютого, бійці, які тримають рекорд з кількості знищених ракет та "шахедів", військові пілоти, які виконують секретні місії.

"Основна битва за світло почалася у жовтні 2022 року, коли противник сотнями ракет та "шахедів" атакував об’єкти енергетики. Ворог хотів занурити нас в повний блекаут і позбавити людей нормального життя. І саме про це фільм. Про те, як ми б’ємося і як ми вистояли. Битва за світло триває", - сказав під час прем’єри т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Частина фільму присвячена героїчній роботі ДСНС – рятувальникам, які працюють на найскладніших пожежах на стратегічних об’єктах. В фільмі розповідається історія героя без зброї, який під час порятунку людей потрапив під цілеспрямований удар Росії по підрозділу ДСНС.

"Надзвичайно важливо пам'ятати, завдяки яким зусиллям сьогодні вся країна стоїть. Сьогодні Україна – це символ стійкості. І ця стійкість – це вклад кожного з воїнів Повітряних сил, кожного рятувальника та кожного енергетика, що повертають світло. І це не просто відновлення світла. Це надія на те, що ми стоїмо, рухаємось до перемоги, і, насправді, це величезна шана, що сьогодні ми приділимо увагу саме цим людям", – зазначив заступник голови ДСНС Роман Примуш.

В одному з епізодів фільму йдеться про енергетиків ДТЕК, які під час обстрілу залишались на теплоелектростанції, щоб не допустити ще більш масштабних наслідків після атаки.

"Цей фільм про правдиву історію героїв. Я щиро вдячний нашим енергетикам, які кожного дня виходять на свою роботу та забезпечують українців теплом та світлом. Силам ППО за те, що ви робите все можливе, щоб захистити українські енергетичні об'єкти від руйнувань та пошкоджень. А рятувальникам – за те, що ви перші реагуєте на надзвичайні ситуації та допомагаєте нашим енергетикам боротися з пожежами та рятувати людей", - сказав гендиректор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

На прем'єрному показі були присутні рятувальники, військові ППО та енергетики. Висловити їм особисту подяку прийшли відомі українці, серед яких була акторка Катерина Кузнєцова, співачка Roxolana, гурт ТНМК, арт-кураторка Катя Тейлор, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, відомі блогери та інфлюенсери.

Під час прем’єрного показу презентували лімітований дроп, який створила українська дизайнерка Ельвіра Гасанова (бренди Gasanova та Damirli) з ілюстрацією від Dartsya Zironka. Увесь прибуток від продажу одягу буде направлено на підтримку фонду "Повернись живим".

Незабаром документальний фільм "Битва за світло" можна буде побачити в телевізійному ефірі та на медіасервісах.