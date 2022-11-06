У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - КМДА

Причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві наразі нема, місцева влада готується до різних варіантів дій у випадку повної та довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

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Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Він зазначив, що у столиці наразі все контрольовано.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - цитує Ткачука пресслужба КМДА.

Він підкреслив, що міська влада робить все, аби мінімізувати для мешканців наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури.

"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури", - зазначив Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, раніше The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука повідомило, що київська влада розглядає можливість евакуації всіх трьох мільйонів жителів у разі повного знеструмлення міста, але поки що для цього немає підстав.