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У Києві встановлять блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження: у чому причина

У Києві встановлять блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження: у чому причина
Фото: пресслужба Київської міської військової адміністрації

У Києві триватимуть “безпекові навчання” з 25-го по 28-ме грудня. У столиці планується розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців - це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — У Києві встановлять блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження: у чому причина

Зазначається, що ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

"За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", - пояснюють в КМВА.

Там додають, що навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

Крім того, навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів та побудовані надійні системи вогневого ураження противника

Автор:
Світлана Манько