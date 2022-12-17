У Києві запрацювало метро

Метро у Києві зранку 17 грудня відновило роботу, також жителям столиці повернули водопостачання.

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Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, метро відновило роботу з 7:30.

У Київській міській державній адміністрації додали, що поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин. Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги.

"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян - вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, 16 грудня після масованого ракетного удару РФ метрополітен у Києві працював тільки як укриття, поїзди не курсували у зв'язку з пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії.