У Ладижині відновили теплопостачання

У місті Ладижин, де 18 тисяч мешканців залишалися без тепла після ракетного обстрілу, відновили теплопостачання.

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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Відновлено теплопостачання у Ладижині. Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті", - зазначив він.

Нагадаємо, Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 листопада вирішила оголосити надзвичайну ситуацію воєнного характеру в місті Ладижин. Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста.