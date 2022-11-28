У Львівській області поліклініки та котельні виключили з переліку критичних об’єктів

У Львівській області скоротили перелік критичної інфраструктури, де не вимикають світло. Крім того, у регіоні будуть вимикати електроенергію на 8 годин, а вмикатимуть на 4.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він повідомив, що в області за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовують аварійні відключення електроенергії.

"Під відключення потрапляє більшість споживачів, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили деякі об’єкти: поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

За його словами, електроенергію відключатимуть орієнтовно на 8 годин, далі на 4 години її повернуть, опісля – знову відключать на 8 годин.

Він наголосив, що це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі і закликав мешканців, у яких є електроенергія, використовувати її максимально економно.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.