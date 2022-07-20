У Маріуполі окупанти почали вакцинацію від COVID-19 російським “Спутніком"

Російські окупанти почали у Маріуполі вакцинувати населення від коронавірусної хвороби COVID-19 російським “Спутніком”. Поки без загального примусу, однак для робітників, які пішли на роботу до окупаційної адміністрації, вакцинація обов’язкова.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти почали вакцинацію проти COVID-19 своїм “Спутніком”. Поки без загального примусу, однак для робітників, що пішли на роботу до окупаційної адміністрації вакцинація обов’язкова", - сказав Андрющенко.

Він наголосив, що керівництво окупаційної влади раніше було лідерами руху антивакцинації.

"І це найбільша цікавинка, тому що керівництво окупаційної влади та коло перших колаборантів були лідерами руху антивацінації. Чекаємо на марші антиваксів в Маріуполі? Прийде спротив звідки не чекали?" - додав радник голови Маріуполя.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що COVID-19 вільно поширюється, а смертність у всьому світі є неприпустимо високою, та закликає до носіння масок. Різні штами коронавірусу продовжують спричиняти нові хвилі випадків, госпіталізацій і смертей у всьому світі.