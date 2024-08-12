У Пенсійному фонді тепер доступний шеринг документів через "Дію"

У сервісних центрах Пенсійного фонду з'явилася нова можливість надсилання документів через додаток "Дія". Тепер, окрім ID-картки, можна також надсилати картку платника податків і свідоцтво про народження дитини. Про це повідомляє пресслужба “Дії”.

Функція дозволяє швидше отримувати послуги, зокрема:

Призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг і страхових виплат;

Призначення соціальних послуг;

Виплата коштів: зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсій за новим місцем проживання, поновлення виплат;

Виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

Оформлення та отримання пенсійного посвідчення;

Отримання довідок ОК-5, ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності та інших документів;

Оформлення допомоги на поховання.

Нагадаємо, також у червні стало відомо, що Мінсоцполітики впроваджує портал, який матиме офіційну назву "Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики" та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Як зазначив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики – важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг.