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У Пенсійному фонді тепер доступний шеринг документів через "Дію"

У Пенсійному фонді тепер доступний шеринг документів через "Дію"
Фото: пресслужба "Дії"

У сервісних центрах Пенсійного фонду з'явилася нова можливість надсилання документів через додаток "Дія". Тепер, окрім ID-картки, можна також надсилати картку платника податків і свідоцтво про народження дитини. Про це повідомляє пресслужба “Дії”.

Функція дозволяє швидше отримувати послуги, зокрема:

  • Призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг і страхових виплат;
  • Призначення соціальних послуг;
  • Виплата коштів: зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсій за новим місцем проживання, поновлення виплат;
  • Виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
  • Оформлення та отримання пенсійного посвідчення;
  • Отримання довідок ОК-5, ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності та інших документів;
  • Оформлення допомоги на поховання.

Нагадаємо, також у червні стало відомо, що Мінсоцполітики впроваджує портал, який матиме офіційну назву "Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики" та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). 

Як зазначив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики – важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг.

Автор:
Катерина Краснодомська