У Раді відмовились розглядати заборону банкам стягувати з ВПО державну допомогу за борги

В Україні почастішали скарги на банки, які стягують за борги кошти з клієнтів-внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які їм виплачує держава як допомогу на проживання. Про це повідомила віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Верещук як профільний міністр вважає такі стягнення несправедливими. "бо ці люди залишилися без домівки та майна. У багатьох немає роботи". Вона звернула увагу, що спеціально для вирішення цієї проблеми Кабмін подав до Ради відповідний законопроєкт (№9065).

Втім, як йдеться на сайті парламенту, саме 5 вересня його було знято з розгляду, що й спровокувало обурення профільного міністра.

"Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу. Допомога переселенцям платиться не для того, щоб ці гроші забирали собі банки", – відмітила віцепрем’єр.

І справді, згаданий урядовий законопроєкт який забороняє звернення стягнення на кошти, які отримуються як допомога на проживання ВПО, в стінах парламенту перебуває вже декілька місяців: на ознайомлення нардепам його було надано 28 лютого, але вчора – знято з розгляду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 1 вересня затвердив порядок функціонування місць проживання ВПО. В документі передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями.