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У "Резерв+" з’явиться QR-код: для чого він потрібен
18 червня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться QR-код. Це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, пише РБК-Україна.
"18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа", - зазначив Лазуткін.
Речник Міноборони також нагадав, що вже близько 1,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, оновили військово-облікові дані в межах набуття чинності закону про мобілізацію.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зокрема, серед них понад 200 тисяч - жінки.
Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".
Нагадаємо, Міністерство оборони України розглядає можливість впровадження функції електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб зі статусом "обмежено придатний" через застосунок "Резерв+".
Додаток Резерв+
Нагадаємо, що мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК запрацював вранці, 18 травня.
"Резерв+" наразі є найпростішим способом актуалізації даних військовозобов'язаних та вже доступний у 176 країнах світу. З 18 травня через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
Проте, довгоочікуваний додаток для військовозобовязаних Резерв+, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працював з помилками, не давав авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.