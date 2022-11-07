У Сєвєродонецьку окупанти вилучили зі стихійних поховань 396 тіл жертв своєї агресії

Окупанти почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади останки жертв власної агресії. Знайшли тіла 396 осіб.

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Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"Росіяни захопили Сєвєродонецьк ще на початку літа, але в них була купа справ. Як то не відновити газопостачання, не зробити опалення, не вивезти з міста тонни сміття, не організувати освітній процес, загубити гроші, спрямовані на компенсацію за зруйноване майно. Щоправда, так званий "референдум" вони організувати змогли", - зазначають в Луганській ОВА.

Там підкреслили, що окупанти дочекалися листопада, доки земля замерзне, і почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади рештки жертв російської агресії. Знайшли тіла 396 осіб.

"Слід зазначити, що до травня включно українська влада здійснювала поховання усіх знайдених загиблих та померлих власною смертю на кладовищі біля Лісової Дачі", - зауважують в Луганській ОВА.

Також там повідомили, що якщо раніше сєвєродончани, яким опалення так і не зробили, розраховували перезимувати в навколишніх селах, то віднедавна їхати туди стало вкрай небезпечно.

У Борівському та Щедрищевому відбуваються масові обшуки, загарбники вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку. Лише зі Смолянинового забрали близько 30 осіб. У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоахтирки, заселяють частково мобілізованих росіян.

В ОВА також додали, що "в Лисичанську сталася чергова "бавовна" – завдано ураження по підрозділу батальйону "Ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими".

Нагадаємо, поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання.