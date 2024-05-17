У США розшукали $4 млн, які українець маскував під гуманітарну допомогу

Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у розтраті 64 млн грн.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, завдяки успішній співпраці АРМА та компетентних органів США вдалося оперативно розшукати майно за кордоном та передати ці відомості для арешту розшуканої нерухомості та проведення подальших процесуальних дій.

«Ми розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США», - повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

За інформацією слідства, зловмисник здійснив розтрату майна української компанії на більш як 64 мільйони гривень.

Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.

Як повідомляється, отримані дані про активи фігурантів наразі скеровано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.

Раніше АРМА розшукало майно посадових осіб благодійного фонду, яких підозрюють у незаконному збуті транспортних засобів. Зловмисники незаконно збули 350 транспортних засобів, які ввезли до України під виглядом гуманітарної допомоги.