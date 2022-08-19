У Варшаві відкрився український дитячий центр Children Hub (ФОТО)

17 серпня благодійний фонд Future for Ukraine відкрив новий Children Hub у Варшаві.

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Children Hub — мережа центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців.

“Ми створили хаб для українських дітей та їхніх родин, які через війну в Україні тимчасово проживають у Польщі. Ми хочемо допомогти дітям пройти цей період із мінімальними травмами”, — зазначає COO фонду Future for Ukraine Ксенія Лаврентьєва.

З нагоди відкриття дітям влаштували невеличке свято з майстер-класами. Гості могли першими побачити щойно відремонтований простір для занять площею понад 250 м².

Реалізація проєкту Children Hub стала можливою за підтримки українського мецената та бізнесмена Вадима Столара.

“Як для багатодітного батька, для мене немає нічого важливішого за безпеку та щастя наших дітей. З величезним задоволенням підтримую проєкти, які допомагають українським дітям, адже діти — це наше майбутнє. Майбутнє України”, — розповів Вадим Столар.



Новий Children Hub достатньо великий та може приймати близько 100 дітей на день, віком від 3 до 15 років. Тут великі аудиторії, арт-простір, кабінет психолога та кафетерій, а також ще більше фахівців, творчості та навчання для українських діток.

“Сьогодні здійснилася наша велика мрія — ми створили куточок України, у якому діти можуть відчувати себе як удома та знову мріяти. Адже діти та їхні мрії — це наше майбутнє”, — розповідає директорка зі стратегії фонду Future for Ukraine Олена Ніколаєнко.

Залежно від вікової групи, на дітей очікують заняття, які позитивно впливають на емоційний стан і сприяють всебічному розвитку: логіка, пізнання навколишнього світу, музика, фізична культура, нейроритміка, фінансова грамотність, школа безпеки тощо. У центрі працюють українські викладачі та спеціалісти, завдяки чому вирішується одразу декілька нагальних проблем українок за кордоном.

Адреса нового Children Hub: Варшава, ul. Wspólna 47/49, 00-680.

Заняття безкоштовні для дітей з родин, які виїхали з України після 24 лютого.