У волонтера Антонова обшук. В мережі радять СБУ зайнятися колаборантами і представниками проросійських партій

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В Києві співробітники СБУ прийшли з обшуком до відомого волонтера Олександра Антонова.

Про це у Facebook повідомив колишній народний депутат Олександр Черненко.

Він нагадав, що Антонов у перші дні повномасштабної війни у складі тероброни обороняв столицю. Був одним з перших, хто почав доправляти гуманітарку у Бучу, Гостомель і Бородянку. Натомість нинішній керівник СБУ Києва і області Артем Бондаренко, який, за його даними, ініціював обшук, у найбільш критичні для столиці дні "пересиджував у безпечному Львові".

"Тепер його підлеглі виконують якесь незрозуміле замовлення. Хоча насправді цілком зрозуміле. Було б непогано, якби таку саму активність столичне СБУ проявляло щодо колаборантів, коригувальників, колишніх представників проросійських партій", — написав Черненко.

Він додав, що виходячи з роботи СБУ, складається враження, що головні вороги держави — українська церква і волонтери.

Черненко також нагадав владі про відповідальність за переслідування волонтерів: "Якщо замовники і виконавці усіх цих переслідувань думають, що їм усе зійде з рук, то у мене для них погана новина — не зійде. Українське суспільство і раніше категорично не сприймало несправедливість з боку влади і та силовиків. А зараз — і поготів. Відповідати доведеться дуже скоро".

Як повідомлялося, 8 вересня відбулися обшуки в помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. У поліції повідомляли, що нібито викрили шахрайську схему з привласнення коштів благодійного фонду. За інформацією ЗМІ, слідчі дії проводилися із процесуальними порушеннями.