У Харківській області знайшли списки місцевих зрадників та їхні доноси - ДБР (ФОТО)

Працівники Державного бюро розслідувань виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Зокрема, знайдені списки місцевих зрадників та колаборантів.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого. Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань виявило у Херсоні лігво колаборантів, які служили у "поліції" окупантів. Там знайшли повний список зрадників.