У Харкові внаслідок ракетної атаки без світла залишились 11 тисяч людей, також є проблеми з газом

У Харкові через чергову ракетну атаку ворога без світла залишилось майже 11 тисяч споживачів. Крім того, було влучання в газопровід середнього тиску.

Про це повідомили пресслужби Міненерго та "Нафтогазу".

У Міненерго зазначили, що внаслідок ворожих ударів по Харкову пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії, наразі тривають роботи з відновлення.

"Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи", - додали у міністерстві.

Своєю чергою у "Нафтогазі" прокоментували влучання у газопровід на території міста.

"Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було", - зазначили в компанії.

Згідно з повідомленням, аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили.

Там додали, що доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

У Міненерго повідомили, що від газопостачання відключені 12 будинків. Загиблих і постраждалих серед працівників немає.

Ракетна атака на Харків 23 січня

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, під ранок 23 січня окупанти завдали по житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів – системи С-300, Х-32 та "Іскандер".

Станом на 12:08 відомо про 3 загиблих. 48 людей травмовано, з них 4 – діти та підлітки 10, 12, 14 і 17 років, їх стан середній. Всіх потерпілих доставили до лікарень. Серед дорослих – 5 у важкому стані. Під завалами одного з будинків опинилася родина: чоловік жінка й дитина. Чоловіка врятовано, операція ДСНС триває.

"Усіх постраждалих готові забезпечити тимчасовим житлом, гарячим харчуванням та гуманітарною допомогою", - зазначив Синєгубов.

Додамо, Київ також постраждав внаслідок підступного удару ворога. За інформацією КМВА, станом на 11:30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждало 22 людини, з них 13 госпіталізовано.