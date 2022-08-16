У Запорізькій області закрили "коридор" для виїзду на окуповану територію

У Запорізькій області через несприятливі погодні умови влади перетин лінії розмежування 16 серпня буде неможливим. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Сьогодні, 16 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться. Інформація про зміни перетину лінії розмежування через безпеку буде повідомлена додатково", - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, 12 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю, випустивши загалом п'ять ракет.