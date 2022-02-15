Украина не пустила айтишников из Беларуси: "Ночевали под присмотром пограничников, забрали паспорта и отправили назад в Минск"

Украинские пограничники не пропустили семью белорусов-айтишников на территорию Украины. Причины отказа не объяснили, при этом ввели запрет на въезд на 5 лет. Об этом сообщает издание dev.by.

Мужчина из этой семьи работает Senior Automation QA, его жена — Senior QA. Супружеская пара только недавно узаконила свои отношения, они думают, что это могло вызвать подозрения у пограничников, которые в итоге их не пропустили в Украину.

Пара рассчитывала остаться в Украине надолго, получить вид на жительство и легального работать, платя налоги. Более того, они собирались в будущем открыть офис своей компании в Украине. Однако по прилету в Украину семья столкнулась с трудностями. Дело в том, что всех граждан Беларуси и России более тщательно осматривали и опрашивали.

"Подробно расспрашивали о друзьях-айтишниках, у которых мы собирались остановиться на первое время. Они переехали в Украину два месяца назад, успели устроиться в украинскую компанию и оформить ИП (ФОП в Украине — Delo.ua). Друзьям даже позвонили, чтобы подтвердить их личности и факт дружбы с нами. В итоге после часа ожидания приняли решение: недостаточно документов для подтверждения цели поездки", — рассказал пара.

После этого семье пообещали вернуть их обратно в Беларусь за счет авиаперевозчика. При этом уточнили, что паспорт вернут только после посадки в самолет. В итоге паспорт гражданам РБ вернули в Минске.

"Кроме того, в устной неофициальной беседе наш сопровождающий со стороны Turkish Airlines сообщил, что ему передали распоряжение о нашей депортации из Украины с запретом на въезд на 5 лет. Паспорта нам вернули уже в Минске при прохождении пограничной службы. Но документы оказались полностью чистыми — никаких отметок об отказе во въезде в Украину и тем более штампов о запрете въезда на 5 лет", — добавили белорусы.

Более того, пара до сих пор не получила свой багаж. Теперь они собираются обращаться в украинское посольство в Минске.

Напомним, по информации СМИ, в Украине неофициально введено временное ограничение на въезд на территорию страны мужчин-граждан Российской Федерации призывного возраста.

Ранее уже появлялась информация об ограничении въезда россиян, а также белорусов на территорию Украины. При этом в Государственной пограничной службе Украины все отрицают.