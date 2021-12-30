Украина поборется за право провести Expo 2030 в Одессе

Украина впервые за 170 лет претендует на проведение Expo 2030 в Одессе. Концепция мероприятия уже подготовлена и представлена международному жюри. Корме нашей страны на проведение мероприятия претендуют Рим (Италия), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Пусан (Республика Корея) и Москва (Россия).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Expo в Украине — наш шанс показать себя и заручиться поддержкой со всего мира. Мы готовы предпринять все необходимые усилия, чтобы достойно принять этот амбициозный проект. Сделаем все для того, чтобы мир видел нашу открытость, огромный потенциал и готовность к изменениям", — отметил Федоров.

По его словам, результаты конкурса на проведение Expo 2030 будут известны лишь в конце 2023-го года. Министр подчеркнул, что если Украина победит, то получит несколько "плюсов": инвестиции, рекламу как на внутреннем, так и на международном рынках, и огромное количество туристов.

"Expo всегда привлекает больших международных партнеров. Таким образом затраты на подготовку снижаются до таких, которые запланированы в рамках развития инфраструктуры. Напомню, что речь о проекте, подготовка к которому длится 7 лет", — подчеркнул Федоров.

Он отметил, что на первые Expo приезжали 6 миллионов человек, сейчас — 30 миллионов. Даже если каждый оставит в Украине 100 долларов, речь идет о 3 миллиардах долларов.

"И самое главное — проведение всемирной выставки может стать мощнейшим импульсом к развитию, привлечь внимание всего мира к продемонстрированным возможностям страны и ее потенциалу", — отметил Федоров.

Всемирная выставка Expo — масштабное международное событие, в рамках которого страны демонстрируют свои достижения в инновациях, технологических разработках (именно для Expo когда-то была построена Эйфелева башня). Также страны презентуют свою культуру, традиции, предлагают свое видение будущего.

Мероприятие проходит один раз в пять лет. Конкурс городов, которые хотят принимать выставку, начинается почти за 10 лет до даты, чтобы победитель успел подготовиться.

Напомним, что Кабмин принял решение о подаче заявки на участие Украины в отборе Expo 2030, а соответствующее письмо за подписью премьер-министра было официально подано в Международное бюро выставок в Париже.