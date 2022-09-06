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Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Україна в межах чергового передання тіл загиблих військових 6 вересня повернула тіла ще 25 своїх захисників.
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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Нагадаємо, у Донецькій області 2 вересня провели черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 14 військових, які потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.