Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників

Україна в межах чергового передання тіл загиблих військових 6 вересня повернула тіла ще 25 своїх захисників.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, у Донецькій області 2 вересня провели черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 14 військових, які потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.