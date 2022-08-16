Україна повернула тіла своїх 19 захисників

Під час чергової операції з передачі тіл загиблих військових українська сторона повернула тіла 19 своїх захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.

Операція проводилася за сприяння Уповноваженого по особах, які зникли безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, 9 серпня під час чергової операції з передачі тіл загиблих військових українська сторона повернула тіла 17 своїх захисників.