- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Україна повернула тіла своїх 19 захисників
Під час чергової операції з передачі тіл загиблих військових українська сторона повернула тіла 19 своїх захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.
Операція проводилася за сприяння Уповноваженого по особах, які зникли безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Нагадаємо, 9 серпня під час чергової операції з передачі тіл загиблих військових українська сторона повернула тіла 17 своїх захисників.Підписуйтеся на наш YouTube канал