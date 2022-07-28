Україна судитиме за трьома статтями "заступницю голови Верховного суду ЛНР"

Державне бюро розслідувань завершило розслідування та передало до суду справу щодо колишньої судді Апеляційного суду Луганської області, що залишилася на окупованій території інтегрувалася до судової системи так званої "ЛНР".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні бюро, у 2014 році колишня суддя не виїхала на підконтрольну Україні територію та свідомо увійшла до складу так званої "робочої групи по законотворчій діяльності ЛНР" та розробила низку "законопроєктів" у сфері сімейного, цивільного, земельного права.

Згодом фігурантка обійняла посаду "заступника голови Верховного суду ЛНР" та виносила фейкові судові вироки щодо громадян України. Також вона є головою комісії з прийому кваліфікаційного екзамену на посади "суддів ЛНР".

Згідно обвинувального акту, екссудді закидають дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, особою, яка є представником влади (частина 3 статті 109 Кримінального кодексу); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 110) та державну зраду (частина 1 статті 111).

Особу обвинуваченої у ДБР прямо не вказують, однак відомо, що це Ніна Кравченко, яка була суддею судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Луганської області.

Про підозру жінці було повідомлено ще на початку серпня 2021 року, згодом її публічно викликали на допит у Сєвєродонецьк. Таким чином, на завершення розслідування ДБР знадобився ще рік.