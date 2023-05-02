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Українці можуть обрати дизайн нової поштової марки в "Дії"
У "Дії" стартувало опитування про дизайн нової поштової марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", яку "Укрпошта" випустить вже 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей.
Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Він зауважив, що діти з різних куточків України намалювали майбутнє нашої країни. Зі 350 робіт експертна команда "Укрпошти" обрала 7 найкращих.
"Один із цих ескізів перетвориться на справжню поштову марку. А який саме — обирати вам", - повідомив Смілянський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Які є варіанти?
1. По дорозі в майбутнє
2. Щастя — це бути вдома
3. Найзаповітніша мрія
4. Планета Україна
5. Все буде Україна!
6. Голуб миру
7. Жовто-блакитні мрії
Опитування триватиме до 4 травня в застосунку "Дія".
Результати оголосять вже 5 травня.
Нагадаємо, "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Kalush", присвячену переможцям пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурту Kalush Orchestra.