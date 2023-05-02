Українці можуть обрати дизайн нової поштової марки в "Дії"

У "Дії" стартувало опитування про дизайн нової поштової марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", яку "Укрпошта" випустить вже 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей.

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зауважив, що діти з різних куточків України намалювали майбутнє нашої країни. Зі 350 робіт експертна команда "Укрпошти" обрала 7 найкращих.

"Один із цих ескізів перетвориться на справжню поштову марку. А який саме — обирати вам", - повідомив Смілянський.

Які є варіанти?

1. По дорозі в майбутнє

2. Щастя — це бути вдома

3. Найзаповітніша мрія

4. Планета Україна

5. Все буде Україна!

6. Голуб миру

7. Жовто-блакитні мрії

Опитування триватиме до 4 травня в застосунку "Дія".

Результати оголосять вже 5 травня.

Нагадаємо, "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Kalush", присвячену переможцям пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурту Kalush Orchestra.