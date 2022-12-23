- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Українці зможуть отримати електронне судове рішення у "Дії": стартує бета-тест послуги
З новою послугою в “Дії” українці зможуть за кілька кліків отримати електронне судове рішення з накладеним електронним підписом суддів просто у смартфоні. Документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий .
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Продовжуємо цифровізувати судову систему України. У липні внесли зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів", щоб ви отримували важливу судову інформацію в застосунку", - зазначив Федоров.
Він додав, що наразі стартує запис на бета-тест послуги отримання судових рішень у застосунку "Дія".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тепер зможете в кілька кліків отримати електронне судове рішення просто у смартфоні. Документ матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий. Жодних поїздок до суду, багатогодинних черг, збору купи паперових документів. Лише кілька кліків у "Дії"", - підкреслив Федоров.
Долучитися до бета-тестування можуть за посиланням українці, які мають цифровий РНОКПП у Дії та є учасниками судової справи.
Судове рішення – це документ суду, яким завершується результат розгляду справи. Його можна показати органам ДРАЦС, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Чи органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або ж пред'явити нотаріусу для відкриття спадщини.
Нагадаємо, 21 грудня в застосунку “Дія” запустили програму пільгових державних кредитів на житло “єОселя” . Отримати такий кредит можна навіть під час війни.
Крім того, в застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати витяг про місце проживання за кілька кліків.
Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.