"Укрпошта" до Дня Незалежності випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні"

24 серпня "Укрпошта" випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні". Тираж буде всього 1 мільйон примірників.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Цього року для нас це нагадування усьому світу, як дорого коштує людська свобода. 24 серпня маємо свого роду символізм — рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років. До цієї події "Укрпошта" випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні" + конверт (це перший такий випуск під час війни)", - зазначив Смілянський.

За його словами, терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 мільйон примірників.

"Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від "Укрпошти"", - підкреслив Смілянський.

Він зазначив, що деталі запуску будуть оголошені напередодні 24 серпня.

"Бо наші сусіди, як у тій приказці: бачать чуже під лісом, а не бачать своє під носом. Тож через підвищену увагу до нас з боку "асвабадителей" змушені контролювати безпекову ситуацію"", - зауважив Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" оголошує конкурс на вибір партнера по запуску першої української NFT-марки. Для цього вибрали першу марку, випущену під час воєнного стану, "Русскій воєнний корабль, іді…".

Раніше "Укрпошта" повідомила, що випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж. Саме варіант назви нової марки "Доброго вечора, ми з України" став переможцем онлайн-голосування українців при обранні нової теми марки, присвяченої війні з Росією.