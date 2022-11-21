Укрпошта відновила пересилку до і з Херсона

Вже з понеділка, 21 листопада, державна "Укрпошта" надала можливість надсилати посилки до і зі звільненого Херсона, йдеться у релізі компанії. Загалом "Укрпошта" вже надає послуги в 73 населених пунктах Херсонщини.

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Спеціальний поштовий вагон у складі потяга Київ-Херсон доставив у звільнене місто понад 2 тис. посилок у рамках спільного з "Укрзалізницею" проєкту "Залізна пошта": це відправлення, які не було можливості доставити адресатам через окупацію міста.

Окрім того, "Укрпошта" вже відправила до Херсона марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання: за передплатою і для роздрібного продажу. Усе це, а також продукти й товари першої необхідності можна придбати в шести відділеннях "Укрпошти" в Херсоні, що відновили роботу.

Нагадаємо, що "Нова пошта" відкрила свої відділення у Херсона вже за тиждень до цього – 14 листопада. Також у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що компанія закупила та доставила до Херсона близько 10 тонн гуманітарної допомоги. Йдеться про базові набори продуктів, побутову хімію та предмети гігієни.