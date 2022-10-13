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"Укрпошта" випустить марки на честь Дня захисників і захисниць України
У п'ятницю, 14 жовтня, "Укрпошта" випустить поштові марки на честь Дня захисників і захисниць України в новій серії "Збройні Сили України". Про це 13 жовтня в Facebook повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Держкомпанія випустить одразу декілька марок, присвячених різним видам та родам військ ЗСУ: Сухопутним військам, ВМС, ТРО, ССО, Десантно – Штурмовим. Також до серії увійде марка "Привид Києва", яка присвячена Повітряним силам ЗСУ.
Наступні випуски будуть стосуватися ГУР, зв’язківців, медиків тощо. В серії до Дня захисників і захисниць України автор марок — Антон Хрупін та команда "Укрпошти".
"Звісно, деталі запуску поки не розголошуємо, але всі марки, листівки та конверти, які теж мають благодійний компонент, можна буде придбати онлайн та у наших відділеннях. Буде світло чи не буде, а такі марки точно будуть. Як і крутий мерч. Тож стежте за новинами", — додав Смілянський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше в рамках випуску "воєнних" марок “Укрпошта” вирішила випустити марку зі зруйнованим Кримським мостом.
В рамках цієї ж серії держкомпанія створить марковий конверт "Ласкаво просимо до пекла" присвячений контрнаступу ЗСУ, який розвернувся з початку вересня.
Крім того, "Укрпошта" вже випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж.