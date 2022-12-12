"Укрзалізниця" 13 грудня ділитиметься Вифлеємським вогнем миру на вокзалах облцентрів

"Укрзалізниця" у вівторок, 13 грудня, доставить Вифлеємський вогонь миру до 22 обласних центрів, Конотопу та Краматорську. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зазначається, що 12 грудня о 15:30 відбулася передача вогню від організації "Пласт" представникам залізниці. У рамках спільного заходу провідники 12 поїздів менш ніж за добу доставлять вогонь на основні вокзали країни.

Таким чином, вже 13 грудня будь-хто зможе отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Житомира, Сум, Чернівців, Дніпра, Кропивницького, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа та Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

"Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне та мирне майбутнє", - додають в УЗ.

Нагадаємо також, що в самих поїздах "Укрзалізниця" нещодавно оновила меню чаю та кави, а також повертає використання фірмових підстаканників, скасоване ще через Covid-19.