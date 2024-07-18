Уряд затвердив нові правила використання електрошокерів поліцією

Кабінет Міністрів України затвердив законопроект, що вносить зміни до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію", розширюючи можливість використання електрошокерів поліцейськими не лише для самозахисту, а й під час затримання осіб, що підозрюються у серйозних злочинах і чинять опір. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Однією з ключових новацій законопроекту є розширення переліку підстав для використання електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

Наразі закон дозволяє їх застосування лише для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу або об'єкт під охороною, а також для відбиття нападу тварини.

Однак згідно з пропонованими змінами, поліцейські зможуть застосовувати електрошокери не лише для відбиття нападу, але й під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, чинять опір, застосовують фізичну силу проти поліцейського або намагаються втекти з-під варти.

Водночас законопроект вводить заборону на використання електрошокерів у ділянці голови, шиї та статевих органів, що спрямовано на забезпечення безпеки затриманих осіб та мінімізацію ризику травмування.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого, розширення підстав для використання електрошокерів обумовлене тим, що цей спеціальний засіб дозволяє значно зменшити ризик травмування або смерті правопорушника порівняно з вогнепальною зброєю.

Він додав, що застосування електрошокерів є поширеною практикою у поліції багатьох країн світу, і запропоновані зміни спрямовані на підвищення ефективності роботи української поліції та забезпечення безпеки як правоохоронців, так і громадян.

Законопроект розроблено відповідно до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік. Після схвалення урядом він буде переданий на розгляд парламенту.

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