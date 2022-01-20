Фитнес в галерее и маникюрный салон в музее Ван Гога: в Амстердаме учреждения культуры протестовали против карантинных ограничений

В музея и концертные залах Нидерландов временно "открыли" салоны красоты и спортивные залы. Это было сделано в знак протеста против карантинных ограничений, введенных правительством в связи с коронавирусом, сообщает France 24.

Парикмахер и два мастера маникюра обслуживали посетителей среди произведений искусства в музее Ван Гога в Амстердаме, а два парикмахера расставляли свои кресла на сцене коцертного зала "Концертгебау".

Такая форма протеста связана с тем, что Covid-ограничения были сняты для магазинов и так называемых "контактных профессий" — парикмахерских, маникюрные салоны и даже секс-бизнеса.

Акция

"Мы хотели подчеркнуть, что музей — это безопасное посещение, и мы должны быть открыты, — сказала директор музея Ван Гога Эмили Горденкер. — Мэр позвонила мне прошлой ночью и сказала, что не разрешает этого. Мы ожидаем получить предупреждение в какой-то момент, после которого нам придется закрыться, но мы очень хотели сделать это, поэтому мы здесь".

Уроки фитнеса проходили в галерее Маурицхейс в Гааге, где находится знаменитая "Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера, а один из музеев в Утрехте превратился в тренажерный зал.

Власти Нидерландов предупредили об ответственности за нарушение ограничений, но участников акции это не остановило.

Это не первые массовые акции протесты в Нидерландах против антиковидных ограничений. 2 января 2022 года в Амстердаме люди собрались на акцию протеста, в которой, по предварительным подсчетам, участвовало около 10 тысяч человек. Они включают музыку и размахивают желтыми зонтиками в знак несогласия с мерами правительства. Мэр Амстердама Фемке Халсема издала приказ о чрезвычайном положении.

Напомним, Ирландия ввела комендантский час из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Он будет действовать с 20:00 в отелях, кинотеатрах, барах, ресторанах, театрах и продлится до 30 января 2022 года.