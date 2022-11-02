В держбюджеті-2023 збільшили видатки ПФУ для індексації пенсій

В допрацьованому урядом проєкті державного бюджету України на 2023 рік збільшили видатки Пенсійного фонду на 38,9 млрд грн — до 271,9 млрд грн для забезпечення індексації пенсій в наступному році.

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Про це 2 листопада повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"У проєкті держбюджету на 2023 рік до другого читання ми знайшли можливість збільшити видатки для вирішення найбільш гострих питань, як соціального, так і економічного характеру", — прокоментував перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Крім того, видатки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який був створений для швидкого відновлення об'єктів критичної інфраструктури, збільшено на 16,1 млрд грн — до 35,5 млрд грн.

За словами Улютіна, в остаточному проєкті держбюджету-2023 збережено підхід щодо фінансування саме пріоритетних напрямків. До таких Мінфін відносить соціальний захист населення, підтримку ветеранів війни, ВПО, освіту та охорону здоров’я.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №8000 про державний бюджет на 2023 рік у першому читанні під час засідання 7 жовтня. 31 жовтня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону з урахуванням пропозицій народних депутатів та передав документ до другого читання.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.