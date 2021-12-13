В "Дії" начали исчезать Covid-сертификаты в первый день бета-тестирования "е-Поддержки"

Украинцы начали жаловаться на пропажу Covid-сертификатов в приложении "Дія" в первый бета-тестирования программы "е-Поддержка", в рамках которой граждане могут получить по тысяче гривен за вакцинацию.

Журналист Оксана Тороп рассказала, что она в течение всего дня, 13 декабря, не могла загрузить в приложении "Дія" Covid-сертификат.

Руководитель сети медицинских лабораторий "Синево" Виктория Ильинская сообщила на своей странице в Facebook, что ее сертификат про вакцинацию в "Дії" вовсе исчез.

Пользователи приложения "Дія" жалуются на пропажу Covid –сертификатов. Фото: Facebook Виктории Ильинской

"Дію" обновила, но сертификат так и не появился. Опция "Добавить сертификат" тоже неактивна", — пожаловалась Виктория Ильинская.

Украинцы отмечают, что из-за того, что в "Дії" начали исчезать Covid-сертификаты, они не могут посетить спортзал и другие общественные места, куда не пускают без этого документа.

При этом некоторые считают, что эта ситуация с пропажей документов в "Дії" показала, что лучше все таки носить с собой бумажный документ о вакцинации.

Украинцы не могут получить документ в "Дії" из-за сбоя в ЭСОЗ. Видео: Facebook Ханны Рубис

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что в "Дії" начали исчезать Covid-сертификаты из-за сбоя в работе Электронной системы здравоохранения.

"Сегодня на центральном компоненте ЭСОЗ произошел инцидент, повлекший сбои на двух из трех групп серверов, на которых хранится подписной контент. Это повлияло на текущие трудности взаимодействия пользователей с ЭСОЗ . Специалисты eZdorovya и Национальная служба здоровья осуществляют работы по переходу на резервную среду данных", - сообщили в ЕСОЗ.

Ранее в Минцифры предупреждали, что "Дія" может не выдержать наплыва желающих получить "тысячу Зеленского". В частности, в ведомстве заявляли, что "Дія" и Единая система здравоохранения могут засбоить в первые дни старта программы "е-Поддержка".

Напоминаем, 13 декабря стартовало только бета-тестирование программы, официальный запуск "е-Поддержки" назначен на 19 декабря. Ранее в Минцифры раскрыли все детали выплаты "карантинных" денег и дали пошаговую инструкцию для подачи заявки на получение тысячу гривен за вакцинацию.