В Германии запретили цветные тату

В Германии ввели запрет на цветные чернила для нанесения татуировок на тело человека. Теперь мастерам тату нужно найти новые виды краски, которые не будут вредны для здоровья, сообщает издание DW.

Поводом для запрета стало заявление Европейского химического агентство (ECHA), в котором сказано, что в состав краски для перманентных нательных рисунков входят до 4 тысяч химикатов.

В ECHA выяснили, что эти вещества опасны для здоровья человека. Некоторые из них даже могут вызвать рак и генетические мутации.

Поставщики и производители красок обещали решить эту проблему до конца 2021 года, но этого так и не случилось.

Теперь мастера тату в Германии ожидают новых красок, которые будут соответствовать требованиям ECHA. Они считают, что если такие пигменты не появятся, что их салоны разорятся.

По словам руководителя Федерального объединения татуировщиков (BVT) Урбана Сламаля, запрет на цветные краски стал новым ударом по тату-индустрии.

"Это, в конечном счете, сравнимо чуть ли не с запретом на профессию. Многие мои клиенты, которые родом из других стран, скажем, России, Бразилии или Аргентины, теперь намерены сделать тату у себя на родине, когда поедут навестить своих родственников и друзей", — рассказал немецкий татуировщик Марио Краме.

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