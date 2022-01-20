В Испании желающим съехать от родителей будут платить 250 евро в месяц

Правительство Испании решило выплачивать малообеспеченным людям моложе 35 лет ежемесячное пособие в размере 250 евро на аренду жилья. Об этом сообщает агентство Reuters. Однако эксперты предполагают, что подобные субсидии могут негативно сказаться на росте цен на недвижимость.

Министр жилищного строительства Ракель Санчес заявила, что с января 2022 года молодые испанцы, годовой доход которых ниже 24 318 евро, смогут запросить ежемесячную субсидию на аренду квартиры на два года. По словам министра, это "является важным элементом для того, чтобы цены на жилье перестали быть таким препятствием для эмансипации молодежи".

Но новшество вызвало неоднозначную реакцию. Так, эксперты предполагают, что эта мера может привести к росту стоимости жилья.

По данным статистики, в Испании одна из самых высоких в Европе доля молодых людей, которые живут с родителями. Только в 2020 году таких жителей в возрасте от 25 до 29 лет насчитывалось 55%, что на 6,5% больше, чем в 2013 году. Причем 29% граждан возрастной категории до 25 лет — безработные.

Подобная проблема характерна для многих стран, в том числе Украины. Здесь во время пандемии коронавируса арендодатели в ⅓ случаев могли временно снизить стоимость аренды жилья на 15-30%. Цена аренды будет зависеть от спроса и стоимости коммунальных платежей. А основные изменения в сегменте аренды жилья состоялись весной 2020 года во время первой волны пандемии: в то время стоимость арендованного жилья сократилась почти на 33%.

При этом в последнее время резко выросли объемы кредитов, которые выдаются на покупку жилья. В ноябре 2021 года 22 банка выдали 1 тысячу 25 ипотечных кредитов на общую сумму 845 миллионов гривен. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.

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