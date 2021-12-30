В Киеве разогнали три десятка нелегальных елочных базаров (ФОТО)

В момента начала продаж новогодних деревьев власти Киева демонтировали около 30 нелегальных елочных базаров. Как говорится в сообщении Киевгорадминистрации, больше всего таких локаций обнаружили и убрали в Деснянском и Дарницком районах столицы.

"Кроме ежедневной работы последние две недели инспекторы благоустройства активно проверяли незаконные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями наносят ущерб Киеву", – отметил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

По его словам, такие точки размещены без разрешений, а продавцы на них торгуют елками неизвестного происхождения, оставляя груды мусора.

Городские власти подчеркивают, что официальные ярмарки по продаже новогодних елок будут работать в столице до 31 декабря включительно.

Всего на онлайн-карте таких локаций в КГГА отметили 187 мест, однако абсолютное большинство их расположено на жилмассивах левобережья (Троещина, Лесной, Позняки-Осокорки-Харьковский), а также северной части города (Оболонь, Минский, Виноградарь).

Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА

Кроме того, в горадминистрации призывают сдавать после Нового года ненужные елки в пункты утилизации. Всего будет открыто 15 таких пунктов, они начнут работу с 4 января. Власти говорят, что благодаря этому новогодние деревья "получат вторую жизнь и принесут пользу зеленым насаждениям столицы".

Напомним также, что Delo.ua подготовило подборку новогодних сервисов для самых ленивых, чтобы не искать впопыхах елку, украшения, подарки или даже идеи для них.