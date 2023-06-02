АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

В Києві чиновників викрили на розкраданні 4 мільйонів гривень на дитячому харчуванні

Джерело фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру начальнику управління освіти однієї з районних адміністрацій Києва та керівнику комунального підприємства у заволодінні коштами місцевого бюджету на загальну суму майже 4 мільйона гривень та підробці офіційних документів.

Як ідеться у повідомленні відомства, службові особи РДА, діючи за попередньою змовою із службовими особами КП, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання умов договору на постачання послуг з харчування дітей.

Детективи встановили, що райадміністрацій перерахувала підприємству кошти на підставі актів виконаних робіт, складених ще до укладання відповідного договору, при цьому послуги з харчування для 30 столичних закладів освіти у згаданий період взагалі не надавались.

За результатами розслідування фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 191, а також частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою та службове підроблення).

Нагадаємо також, що в січні на розкраданні 1,3 мільйона гривень, виділених на генератори для шкільних укриттів, було викрито начальницю управління освіти Голосіївської районної адміністрації Києва.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов