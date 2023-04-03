В Києві помер актор, народний артист України Олександр Гетьманський

В столиці України у віці 63 років помер актор, народний артист України Олександр Гетьманський. Про це повідомила пресслужба Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

"Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетьманський. Вічна пам'ять талановитому артисту! Щирі співчуття сім'ї та друзям", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі театру уточнили, що Гетьманського поховають у селищі Високий Харківського району Харківської області.

"Відспівування відбудеться у Свято-Іллінському храмі селища Високий у понеділок з 12 до 14 години", - додали у пресслужбі.

Гетьманський народився у Харкові 22 січня 1960 року. Він здобув освіту у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, а згодом закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв. Він грав акторів у багатьох спектаклях та фільмах. Зокрема, відомий за фільмом "Поводир", де зіграв комісара ОДПУ.

У 1994 Гетьманський отримав почесне звання заслуженого артиста України, у 2004 — народного артиств України.