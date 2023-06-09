В Києві ситуація з укриттями значно краща, ніж у багатьох регіонах, - результати всеукраїнської перевірки ДСНС

Всеукраїнська перевірка доступності та стану укриттів, яку оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 1 червня, виявила тисячі закритих та непридатних для перебування людей укриттів практично в усіх регіонах.

Про це пише сайт Obozrevatel, проаналізувавши дані, отримані від ДСНС.

"В Україні робочі комісії за участю Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели перевірки укриттів. Перевірили понад 98% усіх об'єктів. У 5879 комісія не змогла потрапити з першого разу – виявилося, що вони закриті та доступу немає. Крім того, 14 398 укриттів виявилися непридатними. Як показала перевірка, у Києві ситуація з укриттями значно краща, ніж у багатьох областях країни", - йдеться у публікації.

Закритими під час перевірки в масштабах країни виявилися 5879 укриттів. Найбільше – у Запорізькій області (1349 укриттів), Львівській (1316) та Миколаївській (483).

Найменше закритих укриттів виявили у Херсонській області (21), у Києві (25) та Кіровоградській області (28).

За даними ДСНС, які цитує Obozrevatel, загалом в Україні 47,3 тис. укриттів, які готові до використання. Найбільше - у Києві (2918 укриттів) та у Житомирській області (2399). Для порівняння: у Сумській області всього 953 готових укриття.

Непридатними для використання загалом по Україні виявилися 14 398 укриттів. Найбільше – у Запорізькій (53,33%) та Сумській (44,27%) областях. Найменше непридатних укриттів - у Кіровоградській області (6,81%) і Хмельницькій (7,26).

При цьому відповідальність за стан укриттів лежить на тому відомстві, якому вони належать, зазначає видання.