В Києві судитимуть керівництво компанії з надання комунальних послуг: вимагали від клієнта хабар за підключення

До Дарницького районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно директора та заступника директора обслуговуючої компанії, які в умовах воєнного стану вимагали хабаря за підключення приміщення до електро- та водопостачання. Як повідомляє Київська міська прокуратура, їм інкримінують частину 4 статті 368-3 Кримінального кодексу.

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Згідно з матеріалами слідства, влітку 2022 року двоє керівників компанії з надання комунальних послуг висунули вимогу власнику приміщення сплатити їм 20 тисяч доларів за підключення об’єкту до електро- та водопостачання та укладання договору про надання комунальних послуг.

Зазначається, що для прикриття протиправних дій зловмисники розробили схему, згідно якої громадянин мав сплачувати їм кошти під виглядом фіктивної оренди, перераховуючи щомісяця по 22,5 тисячі гривень, доки не буде виплачена зазначена сума неправомірної вигоди.

Керівники товариства при цьому наголошували, що у разі незгоди власника приміщення сплачувати ці кошти підключення об’єкту до комунікацій та укладання договору є неможливим.

Керівників обслуговуючої компанії затримали після перерахування частини хабаря у сумі 45 тисяч гривень на банківський рахунок одного з них.

Розслідувало справу Головне управління поліції в Києві разом зі столичним управлінням департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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