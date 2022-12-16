В Києві водопостачання має відновитися в ніч на 17 грудня

Станом на 23:00 16 грудня в столиці Україні в деяких будинках все ще відсутнє водопостачання внаслідок ракетних ударів, але основні роботи з відновлення водопостачання завершуються і невдовзі система запрацює.

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Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Система має заповнитись за кілька годин, відповідно після цього вночі водопостачання відновиться по всьому Києву.

"Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті. Роботи ж з відновлення теплопостачання теж тривають", — зазначив очільник міста.

Кличко додав, що фахівці також докладають зусиль, щоб якнайшвидше подати тепло в усі домівки мешканців столиці.

Нагадаємо, в повітряному просторі Києва у п’ятницю зафіксували близько 40 ракет, 37 з них збили сили ППО. Під час масованої ракетної атаки 16 грудня у столиці також лунали вибухи у трьох районах. В результаті обстрілу в місті виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, запроваджували екстрені відключення е/е.

Крім того, метрополітен цього дня не перевозитиме пасажирів у зв'язку з пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії.