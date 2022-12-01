В Києві затримали "прихильника руського миру", який "помстився" за відключення світла "замінуванням" ОП

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 51-річному киянину за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади.

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Як повідомляє Київська міська прокуратура, слідство встановило, що ввечері 28 листопада невідома особа повідомила на спецлінію поліції "102" про замінування будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві.

Правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його. Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

"За місцем проживання 51-річного підозрюваного, який виявився прихильником "руського миру", вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неппавдиве повідомлення про замінування, а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в столичній поліції, фігуранта затримали за місцем проживання на вулиці Академіка Стражеска, що у Солом’янському районі. Як з’ясували правоохоронці, раніше він вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Чоловіку за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу може загрожувати від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень, зокрема колабораційної діяльності.

Нагадаємо також, що повідомлення про нібито замінування будівлі ОП надходило правоохоронцям, зокрема у січні цього року. Після перевірки, як і цього разу, небезпечних предметів виявлено не було.