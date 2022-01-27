Во Львове, в Запорожье и Бердянске "заминировали" все школы: учащихся эвакуируют

В Украине в четверг, 27 января, полиция получила новые сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров сразу в трех городах: Львове, Запорожье и Бердянске. Организована эвакуация.

Как сообщает 061.ua, информация о минировании поступила в полицию около 10 часов. Неизвестный заявил о "минировании" всех школ, а также торговых центров Запорожья и Бердянска. Правоохранительные органы начали проверку информации. Эвакуация того или иного учебного заведения проводится в зависимости от ситуации.

Причем ложные сообщения о "минировании" учебных заведений Запорожья поступают каждый день с начала недели. Ранее опасных предметов не выявляли.

В Службу безопасности Украины поступило также сообщение о "минировании" всех школ Львова. В управлении образования городского совета отметили, что учебные заведения действуют по протоколу: эвакуируют учащихся и сообщают родителям.

Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Чтобы прекратить "эпидемию" лжеминирований, СБУ обратилась к швейцарским партнерам с просьбой установить пользователей, которые при помощи анонимизированного почтового ресурса Protonmail отправляют сообщения с угрозами совершения террористических актов на территории Украины.

В последнее время в Украине резко участились случаи ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Это происходит несмотря на то, что 2 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании.