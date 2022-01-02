В ОАЭ запретят невакцинированным от Covid-19 гражданам выезжать из страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов с 10 января вводят запрет на выезд за границу для невакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение о запрете на выезд за границу для невакцинированных граждан ОАЭ приняло Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Запрет вступает в силу 10 января 2022 года.

При этом полностью привитые от коронавируса граждане смогут уехать за границу только при условии прохождения бустерной вакцинации.

Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных от прививки по медицинским или гуманитарным причинам.

Отметим, британские ученые утверждают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки ежегодно.

Ранее сообщалось, что Украина вводит ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа.

Напомним, Украина договорилась о поставке почти 42 миллионов доз вакцины против коронавируса в 2022 году. Речь идет, в том числе, о вакцинах Pfizer и CoronaVac.