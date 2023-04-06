В Офісі генпрокурора озвучили кількість справ щодо жорстокого поводження із тваринами

Впродовж січня – березня 2023 року правоохоронці зареєстрували 83 кримінальні правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на відповідь Офісу генпрокурора на інформаційний запит.

Згідно звіту, за січень-березень 2023 року зареєстровано 83 кримінальні правопорушення, із них у 33 кримінальних закрито. Щодо 9 кримінальних правопорушень є провадження, направлені до суду.

Окремо в офісі поінформували, що упродовж минулого року було зареєстровано 326 кримінальних правопорушень щодо жорстокого поводження з тваринами, з яких 176 було закрито, а за 52 правопорушеннями справи були направлені до суду.

Нагадаємо, у січні у Київській області було розпочато відбудову притулку "Бест Френдз", який двічі постраждав від авіанальотів та чисельних обстрілів після початку повномасштабного російського вторгнення.